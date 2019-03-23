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Posted 23 марта 2019, 05:41

Published 23 марта 2019, 05:41

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

65 нарушений выявлено в ходе операции «Нелегальный мигрант» в Нижнем Тагиле

23 марта 2019, 05:41
Сюжет
Мигранты
В Нижнем Тагиле проходит профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». В ходе рейда 65 правонарушений в области пребывания и работы иностранных граждан выявлены полицейскими.

На первом этапе профоперации правоохранители проверили около 100 мигрантов, проживающих в местах компактного пребывания людей, и 80 иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность в городе.

В итоге проверки были выявлены 65 правонарушений. К ответственности привлечены работодатели, не уведомившие работников миграционной службы о привлечении к работе иностранцев и не оформившие документы.

За время мероприятия был выписаны штрафы, сумма которых насчитывает около 100 тысяч рублей.

Семь дел о незаконном пребывании мигрантов направлены в суд для установления решение о выдворении из страны, информирует пресс-группа МУ МВД РФ «Нижнетагильское».

#Происшествия#Нижний Тагил#Мигранты#Иностранцы#Мероприятие#Нелегалы#Профилактическое мероприятие
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