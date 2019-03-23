65 нарушений выявлено в ходе операции «Нелегальный мигрант» в Нижнем Тагиле

Posted 23 марта 2019, 05:41
Published 23 марта 2019, 05:41
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
На первом этапе профоперации правоохранители проверили около 100 мигрантов, проживающих в местах компактного пребывания людей, и 80 иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность в городе.
В итоге проверки были выявлены 65 правонарушений. К ответственности привлечены работодатели, не уведомившие работников миграционной службы о привлечении к работе иностранцев и не оформившие документы.
За время мероприятия был выписаны штрафы, сумма которых насчитывает около 100 тысяч рублей.
Семь дел о незаконном пребывании мигрантов направлены в суд для установления решение о выдворении из страны, информирует пресс-группа МУ МВД РФ «Нижнетагильское».