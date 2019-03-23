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Posted 23 марта 2019,, 04:38

Published 23 марта 2019,, 04:38

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Обзор загородного клуба «Остров Сокровищ»

23 марта 2019, 04:38
Каждому из нас иногда хочется вырваться из суетного, запылённого и шумного города на природу, отдохнуть душей и телом.

Хорошо если есть загородный дом или дача, а что делать, если их нет, а полноценно отдохнуть хочется? Тогда обратите внимание на базы отдыха и загородные клубы в Свердловской области, из которых можно особенно выделить «Остров сокровищ».

Загородный клуб «Остров Сокровищ» - это место для отдыха, в котором можно не только насладиться прекрасной природой и подышать свежим воздухом, но и сходить в джакузи или сауну, поплавать в бассейне, отведать наивкуснейшие блюда в местном ресторане. Расположенный всего в полу часах езды от центра Екатеринбурга (15 км по Режевскому тракту, Свердловская область), клуб привлекает своей доступностью, широким выбором развлечений, комфортными номерами, уникальной природой и развитой инфраструктурой. Тут вы сможете не только полноценно отдохнуть в гармонии с природой и активно провести своё время, но и незабываемо отметить праздник или качественно провести конференцию.

Инфраструктура и развлечения загородного клуба

Что нужно для полноценного отдыха? – кому-то нужна тишина и природа, кому-то занятия спортом и игры, для кого-то важно провести время с семьёй и пожарить шашлыки. У всех разные предпочтения, но в этом клубе каждый сможет найти тот вариант отдыха, который ему наиболее близок:

  • Для любителей плавать и других водных процедур построен бассейн на 300м2. Есть и бассейн поменьше (20м2) с гидромассажем, который прекрасно подойдёт для детей. Кроме того, вы можете посетить финскую сауну и джакузи. График работы бассейна в ПН-ЧТ с 08:00 до 20:00, ПТ-ВС с 08:00 до 22:00. Сауна работает почти круглые сутки – с 8 утра и до 6 утра следующего дня.
  • Любителям активного отдыха клуб предлагает площадки для игр, в том числе и детские. Вы можете играть в бильярд, настольный теннис и футбол. Недалеко от клуба есть небольшой контактный зоопарк, где дети могут поиграть с животными. Есть детские комнаты, оборудованные всем необходимым, в которых вашему ребёнку точно не будет скучно. Другими словами, здесь вы можете качественно организовать загородный отдых с детьми.
  • Тем, кто предпочитает природу и отдых в уединении, клуб предлагает потрясающие пешие маршруты по обустроенным дорожкам. Вы сможете наслаждаться созерцанием природы, пением птиц, свежим и чистым воздухом, всем тем, чего нам так не хватает в городе.
  • Любителям вкусной еды и шашлыков здесь тоже понравится. В клубе есть ресторан-кафе, где вам предложат десятки яств, здесь даже гурман сможет найти блюдо, которое ему обязательно понравится. База отдыха имеет соответствующие всем нормам сертификаты по общественному питанию и размещению клиентов.
  • Любите готовить сами, прекрасно, к вашим услугам несколько видов беседок (малая до 15 человек, большая до 30 человек) оборудованных мангалом с углём и розжигом, и казаном на 25 литров. Заказать беседку можно на время от 2-х часов и всего от 300 рублей с человека.

Хотите организовать какое-либо мероприятие? - отметить юбилей, день рождения, провести корпоративно или организовать конференцию, вам тоже подойдёт загородный клуб "Остров Сокровищ". Это прекрасный выбор и для свадьбы. Есть 4 конференц-зала вместимостью 40 или 200 человек, в каждом из них есть кондиционеры, кроме того вы всегда можете арендовать дополнительное оборудование (проекторы, флипчаты и экраны). Одним словом, это не просто база отдыха с бассейном, прекрасной природой и вкусной едой, а место, в котором буквально каждый сможет найти лучший для него вариант отдыха!

Номера и инженерия

Каждый посетитель, проживающий на базе отдыха, имеет своё парковочное место (парковка охраняемая). Все помещения, на базе отапливаемые, поэтому пользоваться ими удобно в любую погоду. Вода частная, добывается из артезианской скважины, её сразу можно пить. Номера двух типов, это:

  • Люкс одноместный или двухместный, и люкс с кабинетом (двухместный и двухкомнатный). В них есть: телевизор, мини-бар, кондиционер, телефон, интернет. В люксе с кабинетом предусмотрена широкая кровать и два санузла.
  • Стандарт одноместный или двухместный, с санузлом и душевой кабиной, телевизором, мини-баром, телефоном и интернетом.

При этом загородный отель имеет достаточно гибкую ценовую политику. Цены на номера зависит от сезонности, наполненности отеля, времени суток заселения и других факторов (стоимость начинается от 1800 рублей в сутки за номер).

Почему именно загородный клуб «Остров Сокровищ»

За время своей работы база приняла десятки тысяч клиентов, и большая часть из них высказывались исключительно в положительном ключе. Гости отмечали:

  • Вкусную еду, обученный и вежливый персонал, удобны и функциональные номера.
  • Природу, тишину, свежий воздух и большое количество развлечений.
  • Приемлемые цены.
  • Чистоту территории, бассейны, качественную работу администрации.

Как видите, это действительно классное место для отдыха. Тысячи клиентов уже оценили высокое качество отдыха в загородном клубе "Остров Сокровищ", оцените и вы!

#Общество
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