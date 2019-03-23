Обзор загородного клуба «Остров Сокровищ»

Posted 23 марта 2019,, 04:38
Published 23 марта 2019,, 04:38
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Хорошо если есть загородный дом или дача, а что делать, если их нет, а полноценно отдохнуть хочется? Тогда обратите внимание на базы отдыха и загородные клубы в Свердловской области, из которых можно особенно выделить «Остров сокровищ».
Загородный клуб «Остров Сокровищ» - это место для отдыха, в котором можно не только насладиться прекрасной природой и подышать свежим воздухом, но и сходить в джакузи или сауну, поплавать в бассейне, отведать наивкуснейшие блюда в местном ресторане. Расположенный всего в полу часах езды от центра Екатеринбурга (15 км по Режевскому тракту, Свердловская область), клуб привлекает своей доступностью, широким выбором развлечений, комфортными номерами, уникальной природой и развитой инфраструктурой. Тут вы сможете не только полноценно отдохнуть в гармонии с природой и активно провести своё время, но и незабываемо отметить праздник или качественно провести конференцию.
Инфраструктура и развлечения загородного клуба
Что нужно для полноценного отдыха? – кому-то нужна тишина и природа, кому-то занятия спортом и игры, для кого-то важно провести время с семьёй и пожарить шашлыки. У всех разные предпочтения, но в этом клубе каждый сможет найти тот вариант отдыха, который ему наиболее близок:
Хотите организовать какое-либо мероприятие? - отметить юбилей, день рождения, провести корпоративно или организовать конференцию, вам тоже подойдёт загородный клуб "Остров Сокровищ". Это прекрасный выбор и для свадьбы. Есть 4 конференц-зала вместимостью 40 или 200 человек, в каждом из них есть кондиционеры, кроме того вы всегда можете арендовать дополнительное оборудование (проекторы, флипчаты и экраны). Одним словом, это не просто база отдыха с бассейном, прекрасной природой и вкусной едой, а место, в котором буквально каждый сможет найти лучший для него вариант отдыха!
Номера и инженерия
Каждый посетитель, проживающий на базе отдыха, имеет своё парковочное место (парковка охраняемая). Все помещения, на базе отапливаемые, поэтому пользоваться ими удобно в любую погоду. Вода частная, добывается из артезианской скважины, её сразу можно пить. Номера двух типов, это:
При этом загородный отель имеет достаточно гибкую ценовую политику. Цены на номера зависит от сезонности, наполненности отеля, времени суток заселения и других факторов (стоимость начинается от 1800 рублей в сутки за номер).
Почему именно загородный клуб «Остров Сокровищ»
За время своей работы база приняла десятки тысяч клиентов, и большая часть из них высказывались исключительно в положительном ключе. Гости отмечали:
Как видите, это действительно классное место для отдыха. Тысячи клиентов уже оценили высокое качество отдыха в загородном клубе "Остров Сокровищ", оцените и вы!