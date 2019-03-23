Обзор загородного клуба «Остров Сокровищ»

Загородный клуб «Остров Сокровищ» - это место для отдыха, в котором можно не только насладиться прекрасной природой и подышать свежим воздухом, но и сходить в джакузи или сауну, поплавать в бассейне, отведать наивкуснейшие блюда в местном ресторане. Расположенный всего в полу часах езды от центра Екатеринбурга (15 км по Режевскому тракту, Свердловская область), клуб привлекает своей доступностью, широким выбором развлечений, комфортными номерами, уникальной природой и развитой инфраструктурой. Тут вы сможете не только полноценно отдохнуть в гармонии с природой и активно провести своё время, но и незабываемо отметить праздник или качественно провести конференцию.