63-летний екатеринбуржец подозревается в сексуальных нападениях на девочек

Posted 25 марта 2019, 14:09
Published 25 марта 2019, 14:09
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
По версии следствия, 18 и 20 марта в отношении двух девочек восьми и девяти лет были совершены преступления сексуального характера. Неизвестный мужчина напал на детей в дневное время в одной из аллей города.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области, 22 марта подозреваемый был задержан в районе этой аллеи. Им оказался 63-летний местный житель, который признал свою вину.
Так же 22 марта в 32-м военном городке был задержан еще один екатеринбуржец, подозреваемый в сексуальных нападениях на девочек.