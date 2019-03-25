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Posted 25 марта 2019, 14:09

Published 25 марта 2019, 14:09

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

63-летний екатеринбуржец подозревается в сексуальных нападениях на девочек

25 марта 2019, 14:09
63-летний пенсионер из Екатеринбурга заключен под стражу на два месяца. Мужчина обвиняется в развратных действиях в отношении двух девочек.

По версии следствия, 18 и 20 марта в отношении двух девочек восьми и девяти лет были совершены преступления сексуального характера. Неизвестный мужчина напал на детей в дневное время в одной из аллей города.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области, 22 марта подозреваемый был задержан в районе этой аллеи. Им оказался 63-летний местный житель, который признал свою вину.

Так же 22 марта в 32-м военном городке был задержан еще один екатеринбуржец, подозреваемый в сексуальных нападениях на девочек.

#Происшествия#Новости УрФО#Дети#Пенсионер#Нападение#Маньяк#Девочки
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