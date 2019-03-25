Балыбердин попросил прокуратуру проверить вывод средств из «Тагилбанка»

Posted 25 марта 2019, 05:19
Published 25 марта 2019, 05:19
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Основанием для обращения послужили жалобы от вкладчиков и кредиторов банка.
Вкладчики АО «Тагилбанк» указывают на отсутствие обоснованного плана мероприятий по проведению процедуры конкурсного производства АО «Тагилбанк», и считают, что система контроля за использованием средств не позволяет в полной мере обеспечивать эффективный контроль, а также достижение целей и задач процедуры конкурсного производства,сообщает Балыбердин.
Депутат сказал, что он заметил множество несоответствий в работе конкурсного управляющего. В связи с чем он обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы конкурсного управляющего в части расходования средств конкурсной массы.