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Posted 25 марта 2019, 05:19

Published 25 марта 2019, 05:19

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Балыбердин попросил прокуратуру проверить вывод средств из «Тагилбанка»

25 марта 2019, 05:19
Депутат Госдумы от Нижнетагильского округа Алексей Балыбердин направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить правильность работы конкурсного управляющего в деле о банкротстве «Тагилбанка».

Основанием для обращения послужили жалобы от вкладчиков и кредиторов банка.

Вкладчики АО «Тагилбанк» указывают на отсутствие обоснованного плана мероприятий по проведению процедуры конкурсного производства АО «Тагилбанк», и считают, что система контроля за использованием средств не позволяет в полной мере обеспечивать эффективный контроль, а также достижение целей и задач процедуры конкурсного производства,сообщает Балыбердин.

Депутат сказал, что он заметил множество несоответствий в работе конкурсного управляющего. В связи с чем он обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы конкурсного управляющего в части расходования средств конкурсной массы.

#Экономика#Нижний Тагил#Нарушение#Банкротство#Тагилбанк
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