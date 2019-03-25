tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 марта 2019, 03:55

Published 25 марта 2019, 03:55

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

В Екатеринбурге 50 человек вышли на митинг за свободный интернет

25 марта 2019, 03:55
В минувшие выходные в столице Урала прошел митинг за свободный интернет. В мероприятии приняли участие около 50 активистов.

Жители Екатеринбурга, чтобы привлечь как можно больше народа, просили согласовать акцию в центре города, однако мэрия разрешила провести митинг только на площади Обороны. К участию в митинге заявились партии «Яблоко», «Парнас», а также несколько общественных движений. Активисты выстроились в цепочку с плакатами «Изолируй зомбоящик – оставь интернет в покое», «Защитим свободу в интернете – вернём ее и в стране» и другими на тему свободы в интернете. На мероприятие пришла разновозрастная публика - от подростков до пенсионеров.

Напомним, что митинги направлены против закона Андрея Клишаса. Законопроект Андрея Клишаса о суверенном Рунете предполагает создание инфраструктуры, способной обеспечить работу Рунета в случае отключения российских операторов от глобальной сети, пишет «Новый день».

#Общество#Новости УрФО#Интернет#Митинг#Свобода#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика