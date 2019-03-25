В Екатеринбурге 50 человек вышли на митинг за свободный интернет

Жители Екатеринбурга, чтобы привлечь как можно больше народа, просили согласовать акцию в центре города, однако мэрия разрешила провести митинг только на площади Обороны. К участию в митинге заявились партии «Яблоко», «Парнас», а также несколько общественных движений. Активисты выстроились в цепочку с плакатами «Изолируй зомбоящик – оставь интернет в покое», «Защитим свободу в интернете – вернём ее и в стране» и другими на тему свободы в интернете. На мероприятие пришла разновозрастная публика - от подростков до пенсионеров.