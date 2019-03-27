108 млн потратит мэрия Нижнего Тагила на строительство детсада в Запрудном

Posted 27 марта 2019, 07:47
Published 27 марта 2019, 07:47
Modified 24 декабря, 18:07
Updated 24 декабря, 18:07
Согласно техническому заданию, детский сад будет построен в соответствии с программой «Доступная среда». В здании оборудуют спортивный зал с тренажерами, комнаты с дидактическими столами, музыкальный зал с телевизором. Также в детском саду будут современные интерактивные доски, ноутбуки и другое оборудование для творческого и интеллектуального развития детей.
На первом этаже здания разместятся две групповые ячейки для детей раннего возраста, обе группы рассчитаны на 20 человек. Также там разместят кухню и помещения для персонала. На втором этаже оборудуют две ячейки для групп среднего и старшего возраста. Группы рассчитаны на 25 человек. Также там будут размещены помещения для групповых занятий и служебно-бытовые помещения.
Длительность пребывания детей в детском саду - с 7 до 19 часов (12 часов) с организацией дневного сна и приема пищи с интервалом 3-4 часа, в зависимости от возраста детей.
Детский сад оборудуют системами видеонаблюдения и пожарной безопасности.
Выполнить работы подрядчик должен до 1 июня 2020 года.