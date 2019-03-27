108 млн потратит мэрия Нижнего Тагила на строительство детсада в Запрудном

На первом этаже здания разместятся две групповые ячейки для детей раннего возраста, обе группы рассчитаны на 20 человек. Также там разместят кухню и помещения для персонала. На втором этаже оборудуют две ячейки для групп среднего и старшего возраста. Группы рассчитаны на 25 человек. Также там будут размещены помещения для групповых занятий и служебно-бытовые помещения.