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Posted 27 марта 2019, 07:47

Published 27 марта 2019, 07:47

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

108 млн потратит мэрия Нижнего Тагила на строительство детсада в Запрудном

27 марта 2019, 07:47
Мэрия Нижнего Тагила путем электронного аукциона ищет подрядчика на строительство детского сада на 90 мест в микрорайоне Запрудный. Начальная цена контракта - 108 миллионов рублей.

Согласно техническому заданию, детский сад будет построен в соответствии с программой «Доступная среда». В здании оборудуют спортивный зал с тренажерами, комнаты с дидактическими столами, музыкальный зал с телевизором. Также в детском саду будут современные интерактивные доски, ноутбуки и другое оборудование для творческого и интеллектуального развития детей.

На первом этаже здания разместятся две групповые ячейки для детей раннего возраста, обе группы рассчитаны на 20 человек. Также там разместят кухню и помещения для персонала. На втором этаже оборудуют две ячейки для групп среднего и старшего возраста. Группы рассчитаны на 25 человек. Также там будут размещены помещения для групповых занятий и служебно-бытовые помещения.

Длительность пребывания детей в детском саду - с 7 до 19 часов (12 часов) с организацией дневного сна и приема пищи с интервалом 3-4 часа, в зависимости от возраста детей.

Детский сад оборудуют системами видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Выполнить работы подрядчик должен до 1 июня 2020 года.

#Экономика#Нижний Тагил#Закупки#Детские сады#Мэрия
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