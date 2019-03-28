Имущество на 4,5 млн арестовали у должников свердловские судебные приставы

Posted 28 марта 2019, 05:52
Published 28 марта 2019, 05:52
Modified 24 декабря, 18:05
Updated 24 декабря, 18:05
В течение недели судебные приставы посетили должников по 1,6 тысячи исполнительных производств, общая задолженность по которым составляет более 148 миллионов рублей.
Было наложено 47 арестов на имущество на сумму более 4,5 миллиона рублей. Среди арестованного есть автомобили, например, в Тугулыме арестован ВАЗ-21099, а в Красноуфимске - HYUNDAI Elantra за долг по алиментам более 120 тысяч рублей.
Административные протоколы составлены в отношении 77 должников, в отношении 13 алиментщиков составлены рапорта о наличии состава преступления по статье 157 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В отношении 42 неплательщиков применен принудительный привод к судебному приставу-исполнителю для дачи объяснений.
В ходе рейда удалось взыскать более миллиона рублей долгов на содержание несовершеннолетних детей.