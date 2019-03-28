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Posted 28 марта 2019, 05:52

Published 28 марта 2019, 05:52

Modified 24 декабря, 18:05

Updated 24 декабря, 18:05

Имущество на 4,5 млн арестовали у должников свердловские судебные приставы

28 марта 2019, 05:52
На минувшей неделе судебные приставы Свердловской области провели рейды по адресам неплательщиков алиментов. В ходе мероприятия взыскано более миллиона рублей долгов и арестовано имущество более чем на 4,5 миллиона рублей.

В течение недели судебные приставы посетили должников по 1,6 тысячи исполнительных производств, общая задолженность по которым составляет более 148 миллионов рублей.

Было наложено 47 арестов на имущество на сумму более 4,5 миллиона рублей. Среди арестованного есть автомобили, например, в Тугулыме арестован ВАЗ-21099, а в Красноуфимске - HYUNDAI Elantra за долг по алиментам более 120 тысяч рублей.

Административные протоколы составлены в отношении 77 должников, в отношении 13 алиментщиков составлены рапорта о наличии состава преступления по статье 157 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В отношении 42 неплательщиков применен принудительный привод к судебному приставу-исполнителю для дачи объяснений.

В ходе рейда удалось взыскать более миллиона рублей долгов на содержание несовершеннолетних детей.

#Общество#Дети#Свердловская область#Долг#Арест#Приставы#Алименты
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