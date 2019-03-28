Имущество на 4,5 млн арестовали у должников свердловские судебные приставы

Было наложено 47 арестов на имущество на сумму более 4,5 миллиона рублей. Среди арестованного есть автомобили, например, в Тугулыме арестован ВАЗ-21099, а в Красноуфимске - HYUNDAI Elantra за долг по алиментам более 120 тысяч рублей.