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Posted 29 марта 2019, 09:03

Published 29 марта 2019, 09:03

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

В Екатеринбурге перед судом предстанут трое похитителей 14 автомобилей

29 марта 2019, 09:03
Трое жителей Екатеринбурга обвиняются в угоне 14 автомобилей на сумму более 3,3 миллиона рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.

По версии следствия, в период с октября 2016 года по апрель 2018 года трое мужчин в Екатеринбурге похитили 14 автомобилей и совершили покушение на угон еще одного авто. Злоумышленники угоняли преимущественно отечественные машины, сумма ущерба составила 3,3 миллиона рублей.

Мужчины открывали автомобили при помощи заточенного металлического стержня, взламывали замок зажигания и угоняли машины. Действовала банда преимущественно в темное время суток. Один из них вскрывал и заводил транспортное средство, а двое поблизости наблюдали за окружающей обстановкой.

В одном из случаев злоумышленников чуть было не поймал владелец авто, заставший их за преступными действиями. Двое мужчин сразу убежали, а третий смог завести авто и скрыться на глазах у владельца транспортного средства.

В ходе следствия 11 автомобилей удалось вернуть владельцам. Мужчинам предъявлено обвинение по частям 2, 3 статьи 158; части 1 статьи 161; статье 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Дело передано в суд.

#Общество#Новости УрФО#Суд#Угон#Машины#Екатеринбург
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