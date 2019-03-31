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Posted 31 марта 2019, 10:47

Published 31 марта 2019, 10:47

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Зюганов призвал уничтожить «гадюшник Ельцин Центра» в Екатеринбурге

31 марта 2019, 10:47
Соответствующее заявление лидер КПРФ сделал в своём Twitter-аккаунте.

Запись появилась 30 марта. С того момента пользователи соцсети оставили более 700 комментариев и ретвитов. Большинство людей не поддержали мнение политика.

Ранее Ельцин Центр, открытый в 2015 году, уже критиковал российский режиссёр Никита Михалков. Он заявлял, что экспозиция в музее «лживая и поверхностная».

В свою очередь, Зюганов свою позицию касательно Ельцин Центра никакими доводами не подкрепил.

#Политика#Новости УрФО#Ельцин Центр#Борис Ельцин#КПРФ#Екатеринбург
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