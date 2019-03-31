Зюганов призвал уничтожить «гадюшник Ельцин Центра» в Екатеринбурге

Posted 31 марта 2019, 10:47
Published 31 марта 2019, 10:47
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
Запись появилась 30 марта. С того момента пользователи соцсети оставили более 700 комментариев и ретвитов. Большинство людей не поддержали мнение политика.
Ранее Ельцин Центр, открытый в 2015 году, уже критиковал российский режиссёр Никита Михалков. Он заявлял, что экспозиция в музее «лживая и поверхностная».
В свою очередь, Зюганов свою позицию касательно Ельцин Центра никакими доводами не подкрепил.