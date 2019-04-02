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Posted 2 апреля 2019, 08:54

Published 2 апреля 2019, 08:54

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

«Почта России» в Сосьве оштрафована за отсутствие воды и протекающую крышу

2 апреля 2019, 08:54
«Почта России» в Сосьве оштрафована на 50 тысяч рублей за нарушение прав работников на нормальные условия труда, сообщает суд Свердловской области.

В сентябре 2018 года сотрудниками прокуратуры, МЧС и администрации Сосьвинского ГО проведена проверка эксплуатации здания, в котором расположено почтовое отделение. В ходе мероприятия установлено, что в помещении отделения отсутствуют системы отопления, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, не соблюдается температурный режим и протекает крыша. Таким образом, нарушаются права сотрудников на нормальные условия труда.

По результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27.1 КоАП Российской Федерации. «Почта России» оштрафована на 50 тысяч рублей. Решение Государственной инспекции труда Свердловской области организация обжаловала в Кировском районном суде Екатеринбурга, однако оно было оставлено без изменений. «Почта России» обратилась в Свердловский областной суд, однако там тоже не нашли оснований для отмены решения госинспекции.

#Общество#Суд#Штраф#Почта России#Почта#Сосьва
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