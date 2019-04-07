Общественники сообщили о росте числа подростковых банд в городах России

Posted 7 апреля 2019, 07:30
Published 7 апреля 2019, 07:30
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Общественники утверждают, что практически в каждой российской школе существуют представители банд, которые занимаются вовлечением подростков в незаконную деятельность.
Набор в «бойцы» ведется постоянно. Некоторые вступают в ОПГ вполне осознанно, но большинство — в результате прессинга «старших товарищей». Если не вступишь — станешь «дойной коровой», будешь все время платить деньги. Не будешь платить — начнут избивать. Такое происходит повсеместно,рассказал журналистам экс-сотрудник правоохранительных органов на условиях анонимности.
Масштаб некоторых молодёжных групп перерастает в целые структуры с чёткой иерархией и определенной внутренней системой.
Некоторые выходят сами, хотя это непросто, чаще всего приходится откупаться. Некоторых «вытаскивают» родители. Но многие остаются. Это удобно — у тебя всегда есть защита, есть возможности, появляются деньги,рассказал бывший член одной из молодежных группировок.
Причиной подобной ситуации специалисты видят в ухудшении благосостояния граждан, особенно в небольших городах. Именно хроническое безденежье становится поводом вступить в банду.
Согласно последним исследованиям, людям в регионах зачастую не хватает денег даже на самое необходимое. А молодежи хочется всего и сразу. Когда нет ни денег, ни перспектив молодыми людям нечего терять: они хотят жить не хуже того мальчика, за которым папа приезжает в школу на «Бентли»,прокомментировала положение дел глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.
При этом, общественники беспокоятся, что ситуация с каждым годом будет только ухудшаться. Многие подростки не имеют возможности занять себя чем-либо (например, посещать спортивные секции, так как они платные), а родители игнорируют детей, так как постоянно заняты поисками средств к существованию. Со стороны правоохранительных органов активных действий ждать не стоит, так как они зачастую закрывают глаза на существование молодёжных банд.
Видимо, никому не хочется заниматься этой кропотливой работой. Это на самом деле очень сложно,отметил глава общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин.