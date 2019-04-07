Общественники сообщили о росте числа подростковых банд в городах России

При этом, общественники беспокоятся, что ситуация с каждым годом будет только ухудшаться. Многие подростки не имеют возможности занять себя чем-либо (например, посещать спортивные секции, так как они платные), а родители игнорируют детей, так как постоянно заняты поисками средств к существованию. Со стороны правоохранительных органов активных действий ждать не стоит, так как они зачастую закрывают глаза на существование молодёжных банд.