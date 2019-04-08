tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 апреля 2019, 09:32

Published 8 апреля 2019, 09:32

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Кандидаты от «Единой России» победили на довыборах в Алапаевске и Малышева

8 апреля 2019, 09:32
7 апреля в двух муниципалитетах Свердловской области на довыборах в местную думу победили кандидаты от партии «Единая Россия», пишет интернет-издание ZNAK.

Новым депутатом алапаевской думы стал глава технической службы на предприятии «СВЕЗА Верхняя Синячиха» Виктор Афанасьев. За него проголосовали 340 человек при явке более 50%, его ближайший конкурент набрал вдвое меньше голосов.

В поселке Малышева новым депутатом стала фельдшер Анна Бирючева. За нее голос отдали 93 избирателя. На втором месте с результатом 86 голосов оказался кандидат Вадим Чучалин.

Как рассказал глава отделения партии «Единая Россия» в Свердловской области Виктор Шептий, конкуренция на выборах в муниципальные думы региона с каждым годом увеличивается. Среди кандидатов присутствуют не только представители партий, но и немало самовыдвиженцев.

Напомним, что в Свердловской области состоятся также довыборы в Госдуму от Серовского ГО.

#Политика#Алапаевск#Депутаты#Дума
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика