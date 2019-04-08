tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 апреля 2019, 10:06

Published 8 апреля 2019, 10:06

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Свердловский Жилстройнадзор выдал 33 предписания о нарушениях на стройках

8 апреля 2019, 10:06
По результатам «весенних проверок» Жилстройнадзор выдал 33 предписания об устранении нарушений на стройплощадках Свердловской области, сообщает правительство региона.

В течение марта специалисты проверили в Свердловской области 51 выездную проверку объектов капитального строительства. На минувшей неделе было проинспектировано 62 объекта.

Основные выявленные нарушения: неудовлетворительное санитарное состояние стройплощадки и прилегающей территории, отсутствие твердого покрытия на временных дорогах, неправильная организация или отсутствие пункта мойки колес автотранспорта, отсутствие твердого покрытия въезда-выезда,сообщает правительство Свердловской области.

Наибольшее количество нарушений выявлено в Академическом микрорайоне Екатеринбурга.

Всего по результатам проверок строительным организациям выдано 33 предписания об устранении нарушений, 26 протоколов было составлено за отсутствие проектной документации на момент проверки.

#Общество#Проверка#Свердловская область#Нарушения#Стройка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика