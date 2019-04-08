Свердловский Жилстройнадзор выдал 33 предписания о нарушениях на стройках

Posted 8 апреля 2019, 10:06
Published 8 апреля 2019, 10:06
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
В течение марта специалисты проверили в Свердловской области 51 выездную проверку объектов капитального строительства. На минувшей неделе было проинспектировано 62 объекта.
Основные выявленные нарушения: неудовлетворительное санитарное состояние стройплощадки и прилегающей территории, отсутствие твердого покрытия на временных дорогах, неправильная организация или отсутствие пункта мойки колес автотранспорта, отсутствие твердого покрытия въезда-выезда,сообщает правительство Свердловской области.
Наибольшее количество нарушений выявлено в Академическом микрорайоне Екатеринбурга.
Всего по результатам проверок строительным организациям выдано 33 предписания об устранении нарушений, 26 протоколов было составлено за отсутствие проектной документации на момент проверки.