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Posted 8 апреля 2019, 08:21

Published 8 апреля 2019, 08:21

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

В Екатеринбурге вынесен приговор экс-борцам с коррупцией ГУ МВД

8 апреля 2019, 08:21
В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему начальнику отдела по противодействию коррупции Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области и трем его подчиненным, сообщает прокуратура региона.

В ходе судебного следствия было установлено, что в период с мая по июнь 2017 года вышеуказанные лица, действуя по предварительному сговору, фальсифицировали показатели в работе и провели оперативно-розыскные мероприятия с нарушением действующего законодательства.

В частности, правоохранители, заручившись помощью директора одного из щебеночных карьеров, который должен был засвидетельствовать факт якобы вымогательства и дачи взятки в размере более 150 тысяч рублей, реализовали преступный умысел. Факт вымогательства должен был происходить со стороны начальника отдела Департамента Росприроднадзора по УрФО. Фактически же чиновник средства не вымогал и был не в курсе сговора. Противоправная деятельность сотрудников ГУ МВД была пресечена силами ФСБ.

Троим участникам банды назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с запретом занимать должности в правоохранительных и госорганах сроком от двух до четырех лет. Руководителю назначено к отбыванию три года шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года и лишением права занимать должности в правоохранительных органах и органах власти на срок три года.

#Общество#Новости УрФО#Суд#Приговор#Коррупция#МВД#Екатеринбург
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