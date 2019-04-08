В Екатеринбурге вынесен приговор экс-борцам с коррупцией ГУ МВД

Троим участникам банды назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с запретом занимать должности в правоохранительных и госорганах сроком от двух до четырех лет. Руководителю назначено к отбыванию три года шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года и лишением права занимать должности в правоохранительных органах и органах власти на срок три года.