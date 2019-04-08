В Екатеринбурге вынесен приговор экс-борцам с коррупцией ГУ МВД

Posted 8 апреля 2019, 08:21
Published 8 апреля 2019, 08:21
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
В ходе судебного следствия было установлено, что в период с мая по июнь 2017 года вышеуказанные лица, действуя по предварительному сговору, фальсифицировали показатели в работе и провели оперативно-розыскные мероприятия с нарушением действующего законодательства.
В частности, правоохранители, заручившись помощью директора одного из щебеночных карьеров, который должен был засвидетельствовать факт якобы вымогательства и дачи взятки в размере более 150 тысяч рублей, реализовали преступный умысел. Факт вымогательства должен был происходить со стороны начальника отдела Департамента Росприроднадзора по УрФО. Фактически же чиновник средства не вымогал и был не в курсе сговора. Противоправная деятельность сотрудников ГУ МВД была пресечена силами ФСБ.
Троим участникам банды назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с запретом занимать должности в правоохранительных и госорганах сроком от двух до четырех лет. Руководителю назначено к отбыванию три года шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года и лишением права занимать должности в правоохранительных органах и органах власти на срок три года.