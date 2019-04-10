Бухгалтер МУП «Горэнерго» из Асбеста доказала право на полный отпуск

30 июля 2018 года женщина узнала, что ей предоставлены только 15 дней отпуска. Сотрудница не согласилась с приказом, о чем указала при заполнении документов и уехала на отдых на 31 день. По возвращению работница узнала, что ей объявлен выговор в виде привлечения к дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой дисциплины.