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Posted 10 апреля 2019, 11:00

Published 10 апреля 2019, 11:00

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Бухгалтер МУП «Горэнерго» из Асбеста доказала право на полный отпуск

10 апреля 2019, 11:00
Сотрудница МУП «Горэнерго» Асбеста через областной суд добилась изменения приказа о предоставлении отпуска и признания приказа о дисциплинарной ответственности незаконным, сообщает Свердловский областной суд.

В 2018 году кассир-бухгалтер из Асбеста написала заявление на предоставление ей с 1 августа отпуска в количестве 28 дней и еще трех дней за ненормированный рабочий день. Женщина планировала поездку к морю на все дни отдыха. Директор предприятия постановил внести отпуск бухгалтера в приказ в соответствии с графиком отпусков.

30 июля 2018 года женщина узнала, что ей предоставлены только 15 дней отпуска. Сотрудница не согласилась с приказом, о чем указала при заполнении документов и уехала на отдых на 31 день. По возвращению работница узнала, что ей объявлен выговор в виде привлечения к дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой дисциплины.

После выхода на пенсию в марте 2019 года бухгалтер обратилась в Асбестовский городской суд с иском к МУП «Горэнерго». Однако суд отказал в удовлетворении требований женщины. Тогда гражданка подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

Согласно решению облсуда, работодатель нарушил права работника, предоставив ему лишь 15 дней отпуска, поэтому использование всех дней отдыха не может быть квалифицировано как дисциплинарный проступок. Приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности бухгалтера был признан незаконным.

#Общество#Свердловская область#Асбест#Бухгалтер#Свердловский областной суд#Отпуск#Горэнерго
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