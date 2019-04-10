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Posted 10 апреля 2019, 10:52

Published 10 апреля 2019, 10:52

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Минприроды и экологическое сообщество обсудили сотрудничество по нацпроекту

10 апреля 2019, 10:52
Министерство природных ресурсов Свердловской области и «Российское экологическое общество» договорились о сотрудничестве в рамках реализации нацпроекта «Экология», сообщает правительство региона.

Соглашение о сотрудничестве было подписано 10 апреля министром природных ресурсов и экологии Алексеем Кузнецовым и председателем регионального отделения экологического общества Ольгой Старцевой. В рамках соглашения планируется всестороннее взаимодействие между регионом и экологическим сообществом России.

Мы договорились обмениваться предложениями по совершенствованию реализации всех направлений национального проекта «Экология», которые поступают как от государственных и бизнес структур, так и от общественных и научных объединений,сообщил Кузнецов.

Ольга Старцева отметила, что с министерством достигнута договоренность о проведении публичных мероприятий, направленных на разъяснение гражданам целей и задач нацпроекта «Экология».

#Экология#Свердловская область#Здоровье#Сотрудничество#Алексей Кузнецов
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