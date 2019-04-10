Минприроды и экологическое сообщество обсудили сотрудничество по нацпроекту

Posted 10 апреля 2019, 10:52
Published 10 апреля 2019, 10:52
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Соглашение о сотрудничестве было подписано 10 апреля министром природных ресурсов и экологии Алексеем Кузнецовым и председателем регионального отделения экологического общества Ольгой Старцевой. В рамках соглашения планируется всестороннее взаимодействие между регионом и экологическим сообществом России.
Мы договорились обмениваться предложениями по совершенствованию реализации всех направлений национального проекта «Экология», которые поступают как от государственных и бизнес структур, так и от общественных и научных объединений,сообщил Кузнецов.
Ольга Старцева отметила, что с министерством достигнута договоренность о проведении публичных мероприятий, направленных на разъяснение гражданам целей и задач нацпроекта «Экология».