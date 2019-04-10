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Posted 10 апреля 2019, 08:20

Published 10 апреля 2019, 08:20

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

В Краснотурьинске мойщица посуды забила собутыльника сковородой

10 апреля 2019, 08:20
В Краснотурьинске 59-летняя местная жительница признана виновной в смерти собутыльника, сообщает СУ СК по Свердловской области.

Следствием установлено, что 20 октября 2018 года женщина, работавшая мойщицей посуды, распивала у себя дома алкоголь со знакомым мужчиной. В ходе распития спиртных напитков между собутыльниками возник конфликт. Женщина взяла сковороду, на которой ранее пожарила для гостя яичницу, и нанесла ему несколько ударов по голове. После этого хозяйка квартиры отправилась отдыхать, а мужчина остался лежать на полу в кухне.

Утром женщина обнаружила, что мужчина чувствует себя плохо и вызвала скорую помощь. Медикам она сообщила, что он упал и ударился головой в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевший был госпитализирован в медучреждение, однако спасти его не удалось. Он скончался от черепно-мозговой травмы.

В отношении свердловчанки было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Суд признал женщину виновной и назначил ей шесть с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

#Происшествия#Смерть#Суд#Краснотурьинск#Алкоголь
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