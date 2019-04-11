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Posted 11 апреля 2019, 03:05

Published 11 апреля 2019, 03:05

Modified 19 августа 2024, 22:22

Updated 19 августа 2024, 22:22

В Нижнем Тагиле начался суд над фельдшером-взяточником

В Нижнем Тагиле начался суд над фельдшером-взяточником

11 апреля 2019, 03:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Дзержинском райсуде Нижнего Тагила начали рассматривать дело фельдшера, которая оформила двум жителям Вагонки больничный за деньги. Стоимость фатальной для её карьеры сделки – 1800 рублей.

Первое заседание должно было состояться еще в конце марта, однако его отложили из-за неявки свидетелей обвинения, рассказал TagilCity.ru источник в правоохранительных органах.

Напомним, подсудимая оформила двум тагильчанам «липовый» листок временной нетрудоспособности. Стоимость одного дня на больничном медик оценила в 200 рублей. Женщина решила подзаработать, когда замещала участкового терапевта первой горбольницы Нижнего Тагила. В октябре 2018 года сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции МУ МВД «Нижнетагильское» выявили преступления, а позднее прокуратура Дзержинского района подписала обвинительное заключение. За попытку разбогатеть тагильчанке грозит до четырёх лет лишения свободы и лишение права занимать определённые должности в течение трёх лет.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Уголовное дело#МВД#Взятка#Фельдшер#ЦГБ №1
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