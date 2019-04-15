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Posted 15 апреля 2019, 09:24

Published 15 апреля 2019, 09:24

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали школу №119

15 апреля 2019, 09:24
15 апреля в Екатеринбурге эвакуировали школу №119 в Железнодорожном районе, сообщает портал Е1.

Из-за сообщения о бомбе из здания учебного заведения вывели 568 детей и 32 педагога, все они временно находятся в центре «Стрела».

Для учащихся второй смены отменены занятия.

На место происшествия прибыли специалисты оперативных служб, которые проводят проверку.

Напомним, 13 апреля в Нижнем Тагиле прошла эвакуация ТУ DEPO, а в Екатеринбурге были эвакуированы 13 ТРЦ. Все сообщения о минировании оказались ложными.

#Происшествия#Новости УрФО#Школа#Эвакуация#Спецслужбы#Минирование#Екатеринбург
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