В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали школу №119

Posted 15 апреля 2019, 09:24
Published 15 апреля 2019, 09:24
Modified 24 декабря, 18:07
Updated 24 декабря, 18:07
Из-за сообщения о бомбе из здания учебного заведения вывели 568 детей и 32 педагога, все они временно находятся в центре «Стрела».
Для учащихся второй смены отменены занятия.
На место происшествия прибыли специалисты оперативных служб, которые проводят проверку.
Напомним, 13 апреля в Нижнем Тагиле прошла эвакуация ТУ DEPO, а в Екатеринбурге были эвакуированы 13 ТРЦ. Все сообщения о минировании оказались ложными.