В строящейся в Нижнем Тагиле школе № 100 осталось около 150 мест

Posted 15 апреля 2019, 06:57
Published 15 апреля 2019, 06:57
Modified 19 августа 2024, 22:23
Updated 19 августа 2024, 22:23
По словам директора школы, которая откроет двери 1 сентября 2019 года, на сегодняшний день записались 864 ученика. С учетом того, что учебное учреждение не будет в этом году принимать учащихся выпускных классов, попасть в самую современную школу города могут еще не более 150 человек.
Прием учащихся начальных классов при этом завершен, отметил Дмитрий Язовских.
Генподрядчиком строительства самого современного образовательного учреждения Нижнего Тагила является компания «Урал Инжиниринг» депутата гордумы Екатеринбурга Олега Кагилева. За разработку проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ и оснащение здания технологическим оборудованием и мебелью компания получит более 850 миллионов рублей.