Анна Нетребко выступит на открытии конгресс-холла в Екатеринбурге

Напомним, что строительство конгресс-центра стоимостью почти 10 млрд рублей было начато в 2016 году. Общая площадь объекта составляет 41,6 тысяч кв. м. Главный зал четырехэтажного здания рассчитан на шесть тысяч мест. Также в здании находятся 14 залов для деловых мероприятий, столько же комнат переговоров, шесть приватных лож и VIP launge для отдыха.