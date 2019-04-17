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Posted 17 апреля 2019, 17:30

Published 17 апреля 2019, 17:30

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

Дмитрий Медведев рассказал о жизни 19 млн россиян за чертой бедности

17 апреля 2019, 17:30
Премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев выступил перед депутатами Госдумы с отчётом о работе кабинета министров в 2018 году. В ходе доклада он отметил о том, что 19 млн россиян проживают за чертой бедности и признал, что их жизнь далека от идеала, сообщает Znak.

По мнению Дмитрия Медведева, причины бедности россиян в каждом случае различны. При их рассмотрении стоит обращать внимание не только на расходы семьи, но и на её доходы.

Сегодня в России почти 19 млн человек бедны. Это означает, что эти люди живут так, как жить не должны,отметил премьер-министр, выступая в Госдуме.

При этом глава правительства отметил, что благодаря деятельности министерств число бедных снизилось на 400 тыс. человек. На преодоление бедности россиян, со слов Дмитрия Анатольевича, направлена работа всего социального блока правительства.

Задачу на борьбу с бедностью поставил президент Путин в февральском послании к Федеральному собранию. Глава государства призвал сосредоточить все силы для того, чтобы преодолеть эту проблему.

Люди вынуждены экономить на самом необходимом — на одежде, лекарствах и даже на еде. Государство должно помочь людям выйти из сложной жизненной ситуации,заявил Владимир Владимирович.

#Общество#Экономика#Россия#Владимир Путин#Деньги#Дмитрий Медведев#Россияне#Бедность
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