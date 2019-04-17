Утрата доверия: кого нет и не будет в свердловском реестре коррупционеров?

В декабре 2018 года со своего поста уволился глава УФССП по Свердловской области Владимир Осьмак. Летом того же года в ведомстве проходили оперативно-розыскные мероприятия с участием сотрудников СУ Следственного комитета по Свердловской области и оперативников ФСБ. Мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Несмотря на то, что на тот момент у силовиков не было вопросов к Осьмаку, он уволился со своего поста и, кроме этого, отказался от предложения возглавить региональный департамент по обеспечению деятельности мировых судей. Сам Осьмак объяснил это тем, что решил перейти на работу в одну из бизнес-структур и в самое ближайшее время вместе с семьей собирается переехать в Москву.