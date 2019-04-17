В Нижнем Тагиле сорвался конкурс по закупке пяти автомобилей

Posted 17 апреля 2019, 12:58
Published 17 апреля 2019, 12:58
Modified 18 июня 2022, 20:00
Updated 18 июня 2022, 20:00
В начале апреля мэрия Нижнего Тагила объявила закупку на определение поставщика пяти автомобилей. Однако на участие в электронном аукционе не поступило ни одной заявки.
По техзаданию, автомобили должны иметь бензиновый 1,4-литровый двигатель мощностью 122 л/с, механическую коробку передач, передний привод, подогрев, подушки безопасности и систему экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Тип кузова – седан, цвет – серебристый металлик.
Автомобили предполагалось использовать взамен изношенных «Волг» с целью служебных выездов для сотрудников управлений и отделов мэрии.