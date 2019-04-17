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Posted 17 апреля 2019, 12:58

Published 17 апреля 2019, 12:58

Modified 18 июня 2022, 20:00

Updated 18 июня 2022, 20:00

В Нижнем Тагиле сорвался конкурс по закупке пяти автомобилей

В Нижнем Тагиле сорвался конкурс по закупке пяти автомобилей

17 апреля 2019, 12:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Конкурс на закупку пяти автомобилей для администрации Нижнего Тагила на общую сумму 4,5 млн рублей сорвался из-за отсутствия заявок, следует из информации на сайте госзакупок.

В начале апреля мэрия Нижнего Тагила объявила закупку на определение поставщика пяти автомобилей. Однако на участие в электронном аукционе не поступило ни одной заявки.

По техзаданию, автомобили должны иметь бензиновый 1,4-литровый двигатель мощностью 122 л/с, механическую коробку передач, передний привод, подогрев, подушки безопасности и систему экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Тип кузова – седан, цвет – серебристый металлик.

Автомобили предполагалось использовать взамен изношенных «Волг» с целью служебных выездов для сотрудников управлений и отделов мэрии.

#Анна Григорьева#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Автомобиль#Закупки
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