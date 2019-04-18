В Екатеринбурге строительная компания задолжала рабочим более 1,9 млн руб.

Posted 18 апреля 2019, 09:24
Published 18 апреля 2019, 09:24
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Прокуратура установила, что ООО «ПСК «Доминанта» не выплачивало работникам зарплату за период с ноября 2018 года по февраль 2019 года. Прокурор направил в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты. Суд удовлетворил иски.
В результате принятых мер в апреле 2019 года задолженность по зарплате была частично погашена. Предприятие выплатило сотрудникам 824 тысячи рублей.
Погашение остальной части задолженности находится на контроле прокуратуры.