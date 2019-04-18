tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 апреля 2019, 09:24

Published 18 апреля 2019, 09:24

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

В Екатеринбурге строительная компания задолжала рабочим более 1,9 млн руб.

18 апреля 2019, 09:24
В Екатеринбурге проектно-строительная компания «Доминанта» задолжала 40 сотрудникам заработную плату за четыре месяца на сумму в 1,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура установила, что ООО «ПСК «Доминанта» не выплачивало работникам зарплату за период с ноября 2018 года по февраль 2019 года. Прокурор направил в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты. Суд удовлетворил иски.

В результате принятых мер в апреле 2019 года задолженность по зарплате была частично погашена. Предприятие выплатило сотрудникам 824 тысячи рублей.

Погашение остальной части задолженности находится на контроле прокуратуры.

#Общество#Новости УрФО#Прокуратура#Зарплата#Рабочие#Строительная компания#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика