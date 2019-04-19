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Posted 19 апреля 2019, 10:06

Published 19 апреля 2019, 10:06

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Один человек пришел на обсуждения строительства здания ФСБ в Екатеринбурге

19 апреля 2019, 10:06
В Екатеринбурге состоялись общественные обсуждения строительства здания ФСБ. В них принял участие один человек, сообщается на официальном сайте мэрии города.

Здание планируется построить в границах проспекта Ленина и улиц Вайнера, Антона Валека и Маршала Жукова.

Участник мероприятия предложил снизить этажность здания. Согласно проекту, здание будет представлено в 17 этажах. Такая высота здания определяется сложившейся исторической застройкой, чтобы объект не диссонировал по высоте и архитектурному решению.

Также участник общественных обсуждений высказал замечание по внешнему виду здания. Он посчитал, что объект не будет соответствовать окружению

Однако организаторы заявили, что ритм и масштаб членений фасадов соответствует масштабу архитектуры старой застройки. Кроме того, строгий репрезентативный облик здания ФСБ отвечает образу административного комплекса.

По итогу обсуждений замечания и предложения участника не были приняты во внимание, поскольку носили рекомендательный характер.

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