Один человек пришел на обсуждения строительства здания ФСБ в Екатеринбурге

Posted 19 апреля 2019, 10:06
Published 19 апреля 2019, 10:06
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Здание планируется построить в границах проспекта Ленина и улиц Вайнера, Антона Валека и Маршала Жукова.
Участник мероприятия предложил снизить этажность здания. Согласно проекту, здание будет представлено в 17 этажах. Такая высота здания определяется сложившейся исторической застройкой, чтобы объект не диссонировал по высоте и архитектурному решению.
Также участник общественных обсуждений высказал замечание по внешнему виду здания. Он посчитал, что объект не будет соответствовать окружению
Однако организаторы заявили, что ритм и масштаб членений фасадов соответствует масштабу архитектуры старой застройки. Кроме того, строгий репрезентативный облик здания ФСБ отвечает образу административного комплекса.
По итогу обсуждений замечания и предложения участника не были приняты во внимание, поскольку носили рекомендательный характер.