Один человек пришел на обсуждения строительства здания ФСБ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялись общественные обсуждения строительства здания ФСБ. В них принял участие один человек, сообщается на официальном сайте мэрии города.

Здание планируется построить в границах проспекта Ленина и улиц Вайнера, Антона Валека и Маршала Жукова. Участник мероприятия предложил снизить этажность здания. Согласно проекту, здание будет представлено в 17 этажах. Такая высота здания определяется сложившейся исторической застройкой, чтобы объект не диссонировал по высоте и архитектурному решению. Также участник общественных обсуждений высказал замечание по внешнему виду здания. Он посчитал, что объект не будет соответствовать окружению Однако организаторы заявили, что ритм и масштаб членений фасадов соответствует масштабу архитектуры старой застройки. Кроме того, строгий репрезентативный облик здания ФСБ отвечает образу административного комплекса. По итогу обсуждений замечания и предложения участника не были приняты во внимание, поскольку носили рекомендательный характер.