В Екатеринбурге из интернет-магазина повторно изъяли сомнительную технику

В этот раз сотрудники Екатеринбургской таможни изъяли 239 единиц фототехники. На товаре отсутствовала аннотация на русском языке, а также не было сведений об импортере. По предварительной версии, вспышки и очищающие оптику роботы попали на территорию страны незаконно.