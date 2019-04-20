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Posted 20 апреля 2019, 11:25

Published 20 апреля 2019, 11:25

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

В Екатеринбурге из интернет-магазина повторно изъяли сомнительную технику

20 апреля 2019, 11:25
В Екатеринбурге из крупного международного интернет-магазина повторно изъяли технику сомнительного происхождения, сообщает «Областная газета».

Ранее в этом же интернет-магазине таможенники обнаружили и изъяли 763 телефонов и пылесосов, происхождение которых не было установлено.

В этот раз сотрудники Екатеринбургской таможни изъяли 239 единиц фототехники. На товаре отсутствовала аннотация на русском языке, а также не было сведений об импортере. По предварительной версии, вспышки и очищающие оптику роботы попали на территорию страны незаконно.

У руководителя торговой точки были запрошены документы, в ближайшие дни Уральское таможенное управление проверит организацию.

В случае отсутствия документации в отношении фирмы будут возбуждены уголовные дела по статьям о сбыте товаров и продукции без маркировки, незаконном использовании средств индивидуализации товаров, уклонении от уплаты таможенных платежей.

#Происшествия#Новости УрФО#Таможня#Техника#Интернет магазин#Таможенники#Екатеринбург
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