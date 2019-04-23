На Среднем Урале в семье донбасских беженцев родился 13-ый ребёнок

Малыш появился на свет недоношенным, потому вместе с матерью сразу после родов он отправился в областной перинатальный центр. Вначале новорожденный находился в реанимации, затем его перевели в отделение патологии новорожденных. 23 апреля мальчика вместе с матерью выписали из роддома в посёлке Белоярский.