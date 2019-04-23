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Posted 23 апреля 2019, 17:54

Published 23 апреля 2019, 17:54

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

На Среднем Урале в семье донбасских беженцев родился 13-ый ребёнок

23 апреля 2019, 17:54
В семье беженцев с Донбасса, которая проживает в селе Кочневском, пополнение – 9 марта на свет появился 13-ый ребёнок. При родах возникли осложнения, потому мать и малыша выписали из роддома только спустя полтора месяца, сообщает Ура.ру.

Малыш появился на свет недоношенным, потому вместе с матерью сразу после родов он отправился в областной перинатальный центр. Вначале новорожденный находился в реанимации, затем его перевели в отделение патологии новорожденных. 23 апреля мальчика вместе с матерью выписали из роддома в посёлке Белоярский.

У меня мальчик, весит 2,5 кг, а какой у него рост, я пока не знаю. Назвать решили Артуром — такое имя братику дали другие дети,рассказала мама ребёнка Светлана Грубик журналистам.

С рождением сына Светлану поздравили главврач ОДКБ, замминистра здравоохранения Свердловской области и директор «Фонда Святой Екатерины».

Семья Грубиковых приехала в Екатеринбург в 2014 году, сбежав из города Харцызска под Донецком от боевых действий. До апреля 2015 года она проживали в пункте временного размещения под Каменском-Уральским, а потом Каменская епархия подарила беженцам дом.

#Общество#Ребенок#Свердловская область#Мать#Роддом#Донбасс#Рождение#Беженцы
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