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Posted 26 апреля 2019, 14:39

Published 26 апреля 2019, 14:39

Modified 17 сентября 2022, 16:00

Updated 17 сентября 2022, 16:00

Жительница Североуральска оштрафована на 5 тысяч за поддельный диплом

26 апреля 2019, 14:39
В Североуральске местная жительница приговорена к штрафу в размере 5 тысяч рублей за использование поддельного диплома об образовании при трудоустройстве в Центр культуры и искусства, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

33-летняя женщина работала в клубе с января 2019 года. Она занимала должность и.о. заведующего Центра. Когда она устраивалась на работу, то предоставила диплом об окончании одного из тюменских вузов по специальности «Режиссура театрализованных представлений и праздников».

Во время проверки выяснилось, что диплом, находящийся у женщины, не соответствует диплому тюменского вуза. Кроме того, по документам института женщина среди окончивших учебное заведение не значится.

Суд назначил жительнице Североуральска наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей.

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#Общество#Североуральск#Образование#Подделка#Диплом
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