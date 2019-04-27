В Свердловской области возбуждено уголовное дело после смерти ребенка

В рамках уголовного дела будут установлены все обстоятельства, приведшие к смерти несовершеннолетнего. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Будут опрошены родственники погибшего, а также свидетели инцидента с падением с горки. По предварительной информации, семья, где рос мальчик, является благополучной.