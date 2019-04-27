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Posted 27 апреля 2019, 16:08

Published 27 апреля 2019, 16:08

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

В Свердловской области возбуждено уголовное дело после смерти ребенка

27 апреля 2019, 16:08
В Свердловской области возбуждено уголовное дело после смерти 6-летнего ребенка, накануне упавшего с металлической горки, сообщает СУ СК по Свердловской области.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 Уголовного Кодекса Российской Федерации после смерти 6-летнего мальчика в поселка Калья под Североуральском.

Напомним, что накануне ребенок играл во дворе и упал с металлической горки. Родители самостоятельно оказали ребенку первую помощь, мальчик получил травму головы. 27 апреля ребенку стало хуже, родители вызвали медиков. Однако мальчик скончался до приезда бригады скорой помощи.

В рамках уголовного дела будут установлены все обстоятельства, приведшие к смерти несовершеннолетнего. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Будут опрошены родственники погибшего, а также свидетели инцидента с падением с горки. По предварительной информации, семья, где рос мальчик, является благополучной.

Помимо этого, будет установлено, кому принадлежит горка, оценено ее техническое состояние, а также - насколько своевременно и полно ребенку была оказана медицинская помощь.

#Общество#Ребенок#Свердловская область#Смерть#Уголовное дело#СКР
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