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Posted 28 апреля 2019, 16:20

Published 28 апреля 2019, 16:20

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Водитель пострадал в лобовом столкновении на Южном въезде в Нижний Тагил

28 апреля 2019, 16:20
28 апреля на Южном въезде в Нижний Тагил произошло лобовое столкновение, сообщают очевидцы ДТП.

По словам свидетелей, водитель одного из автомобилей не справился с управлением и выехал на встречную полосу через сплошную линию разметки. В этот момент навстречу двигался автомобиль марки Ford.

Парень вез пассажиров по BlaBlaCar. У водителя зажало ноги, рассказал свидетель ДТП редакции TagilCity.ru.

Пассажиров развезли свидетели происшествия. Благодаря сработавшим подушкам безопасности в ДТП никто не погиб.

#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Водитель#Пострадавшие
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