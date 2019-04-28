Водитель пострадал в лобовом столкновении на Южном въезде в Нижний Тагил

Posted 28 апреля 2019, 16:20
Published 28 апреля 2019, 16:20
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
По словам свидетелей, водитель одного из автомобилей не справился с управлением и выехал на встречную полосу через сплошную линию разметки. В этот момент навстречу двигался автомобиль марки Ford.
Парень вез пассажиров по BlaBlaCar. У водителя зажало ноги, рассказал свидетель ДТП редакции TagilCity.ru.
Пассажиров развезли свидетели происшествия. Благодаря сработавшим подушкам безопасности в ДТП никто не погиб.