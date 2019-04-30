25 свердловских предприятий приняли участие в конкурсе на господдержку

Из федерального бюджета будут выделены 327 миллиардов рублей на поддержку корпоративных программ конкурентоспособности в 2014-2024 годы. Одно предприятие может рассчитывать на льготное финансирование в размере до 60 миллионов рублей на срок от двух до пяти лет.