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Posted 30 апреля 2019, 12:42

Published 30 апреля 2019, 12:42

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

25 свердловских предприятий приняли участие в конкурсе на господдержку

30 апреля 2019, 12:42
25 предприятий Свердловской области претендуют на получение государственной поддержки в рамках нацпроекта по развитию экспорта, сообщает правительство региона.

Для участия в конкурсе необходимо разработать корпоративную программу повышения конкурентоспособности. Те организации, которые успешно защитят свои проекты на федеральном уровне, получат господдержку в виде субсидирования процентных ставок до 4,5% и дргие инструменты льготного финансирования.

Заявки будут приниматься до 15 мая. В июне 2019 года они будут переданы в Минпроторг. Результаты конкурса будут объявлены в августе текущего года.

Из федерального бюджета будут выделены 327 миллиардов рублей на поддержку корпоративных программ конкурентоспособности в 2014-2024 годы. Одно предприятие может рассчитывать на льготное финансирование в размере до 60 миллионов рублей на срок от двух до пяти лет.

По словам исполнительного вице-президента СОСПП Марины Вшивцевой, данные меры послужат продвижению уральской продукции на зарубежные рынки.

#Экономика#Свердловская область#Проект#Федеральный бюджет#Предприятия#Господдержка
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