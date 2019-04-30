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Posted 30 апреля 2019,, 14:46

Published 30 апреля 2019,, 14:46

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Акционеры «Тагилбанка» не смогли оспорить решение о его банкротстве

30 апреля 2019, 14:46
Арбитражный суд Уральского округа оставил без изменений решение о признании «Тагилбанка» банкротом, сообщает интернет-издание Znak.

20 июня Центральный банк РФ отозвал лицензию у тагильского банка по причине убытков, которые возникли из-за неэффективности выбранной бизнес-модели. В течение 2018 года ЦБ четыре раза применял к «Тагилбанку» надзорные меры, а в начале октября Арбитражный суд Свердловской области признал тагильскую организацию банкротом.

Позднее Агентство по страхованию вкладов объявило о недостаче в 10 млн 536 тысяч рублей. В сообщении говорилось, что недостача в 6 млн 353 тысячи рублей возникла из-за отсутствия у банка права собственности на нежилое помещение на Октябрьском проспекте, 28 в Нижнем Тагиле. 2 млн 65 тысяч рублей связаны с отсутствием имущества, а также с неотделимыми улучшениями в арендованных банком помещениях. 1 млн 32 тысячи рублей недостачи выявились из-за отсутствия оригиналов кредитных договоров.

В отношении бывшего председателя правления «Тагилбанка» Ларисы Пестовой возбудили уголовное дело о присвоении и растрате в крупном размере и о злоупотреблении полномочиями. Ленинский райсуд отправил Пестову под домашний арест.

Одним из акционеров банка являлся друг экс-губернатора региона Эдуарда Росселя — Алексей Чеканов.

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#Экономика#Нижний Тагил#Свердловская область#Арбитражный суд#Банкротство#Свердловский областной суд#Алексей Чеканов#Тагилбанк
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