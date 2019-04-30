Акционеры «Тагилбанка» не смогли оспорить решение о его банкротстве

Позднее Агентство по страхованию вкладов объявило о недостаче в 10 млн 536 тысяч рублей. В сообщении говорилось, что недостача в 6 млн 353 тысячи рублей возникла из-за отсутствия у банка права собственности на нежилое помещение на Октябрьском проспекте, 28 в Нижнем Тагиле. 2 млн 65 тысяч рублей связаны с отсутствием имущества, а также с неотделимыми улучшениями в арендованных банком помещениях. 1 млн 32 тысячи рублей недостачи выявились из-за отсутствия оригиналов кредитных договоров.