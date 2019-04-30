Экспертный совет Шарташского лесопарка соберётся впервые за два месяца

Совет сформировали два месяца назад, но за прошедшее время он ни разу не собрался. Со слов директора ГБУ СО «Шарташский лесной парк» Артура Зиганшина, за организацию собраний совета он не отвечает. Часть экспертов, в итоге, собралась самостоятельно, но никаких отчётов ГБУ им не предоставило, так как руководитель учреждения на встречу не пришёл.