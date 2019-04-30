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Posted 30 апреля 2019, 17:26

Published 30 апреля 2019, 17:26

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Экспертный совет Шарташского лесопарка соберётся впервые за два месяца

30 апреля 2019, 17:26
Членам совета по развитию Шарташского лесного парка поступили приглашения на первое заседание. Совет сформировали ещё два месяца назад, и до этого момента он ни разу не собирался, сообщает Znak.

Основными вопросами повестки первого заседания станет отчёт о проделанной работе ГБУ «Шарташский лесной парк», план работы госучреждения на 2019 год, а также утверждение плана работы экспертного совета на год.

Друзья и единомышленники, информирую вас, что 29.04.19 получил сообщение «О подготовке и проведении собрания Экспертного совета по развитию ООТ «Шарташский лесной парк» при ГБУ СО «Шарташский лесной парк». Собрание Экспертного совета состоится 06.05.19,сообщил на странице «За наш Шарташ!» в Facebook участник совета Александр Умников.

Совет сформировали два месяца назад, но за прошедшее время он ни разу не собрался. Со слов директора ГБУ СО «Шарташский лесной парк» Артура Зиганшина, за организацию собраний совета он не отвечает. Часть экспертов, в итоге, собралась самостоятельно, но никаких отчётов ГБУ им не предоставило, так как руководитель учреждения на встречу не пришёл.

В середине апреля Зиганшин поспорил с жителем Екатеринбурга на велосипед, что на территории лесопарка не построят жилой комплекс, ТЦ или бизнес-центр. Екатеринбуржец, готовый рискнуть бутылкой коньяка, утверждал, что Шарташ застроят в течение двух лет.

#Общество#Новости УрФО#Экология#Свердловская область#Совет#Эксперты#Екатеринбург
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