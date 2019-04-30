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Posted 30 апреля 2019, 03:31

Published 30 апреля 2019, 03:31

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в нападении на салон связи

30 апреля 2019, 03:31
В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на салон сотовой связи, пишет портал Е1.

Ограбление салона сотовой связи произошло 24 марта. Двое налетчиков ворвались в салон и, вооружившись газовым баллончиком и молотком, похитили сотовые телефоны на сумму более 150 тысяч рублей. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело. Вскоре оперативникам удалось выйти на их след.

В середине апреля был задержан один из подозреваемых, сейчас он находится в СИЗО. Задержан мужчина был за совершение иных преступлений. 26-летний житель Екатеринбурга ранее уже был судим. 25 апреля был задержан его подельник - ранее не судимый 23-летний местный житель.

Нападавшие признали свою вину и сейчас ожидают завершения следствия. До суда мужчины будут находиться под стражей. Правоохранители проверяют их на причастность к иным преступлениям. Пострадавших просят обращаться по телефонам 8 (343) 294–14–94, 8 (343) 356–42–12 или 02.

#Общество#Новости УрФО#Ограбление#Задержание#Подозреваемые#Екатеринбург
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