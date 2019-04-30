В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в нападении на салон связи

В середине апреля был задержан один из подозреваемых, сейчас он находится в СИЗО. Задержан мужчина был за совершение иных преступлений. 26-летний житель Екатеринбурга ранее уже был судим. 25 апреля был задержан его подельник - ранее не судимый 23-летний местный житель.