tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 апреля 2019, 03:18

Published 30 апреля 2019, 03:18

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

В Полевском водитель «Газели» переехал пенсионера

30 апреля 2019, 03:18
В Полевском водитель «Газели» переехал пенсионера и не заметил произошедшего, пишет портал Е1.

29 апреля пенсионер шел по проезжей части двора на улице Ялунина в Полевском, в этот момент на него совершил наезд водитель «Газели». Инцидент попал на видео. На записи видно, как водитель сбивает пенсионера, выходит из машины и начинает доставать бутыли с водой. В этот момент пенсионер находится под автомобилем. Разгрузив машину, мужчина садится за руль и уезжает, так и не заметив, что сбил человека.

Пенсионеру была вызвана скорая помощь, однако спасти мужчину не удалось, он скончался на месте.

Водительский стаж автомобилиста составляет 13 лет, в момент совершения ДТП он был трезв.

Напомним, что ранее в Верхней Пышме 59-летняя водитель иномарки переехала школьницу, неожиданно выбежавшую под колеса авто. Женщина пояснила, что ее ослепило солнце, но при этом продолжила движение.

#Происшествия#ДТП#Смерть#Пенсионеры#Полевской
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика