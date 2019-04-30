В Полевском водитель «Газели» переехал пенсионера

29 апреля пенсионер шел по проезжей части двора на улице Ялунина в Полевском, в этот момент на него совершил наезд водитель «Газели». Инцидент попал на видео. На записи видно, как водитель сбивает пенсионера, выходит из машины и начинает доставать бутыли с водой. В этот момент пенсионер находится под автомобилем. Разгрузив машину, мужчина садится за руль и уезжает, так и не заметив, что сбил человека.