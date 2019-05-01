«Думала, будет 40 тысяч — классно будет! Сейчас есть — и вообще не классно»

На первомайский митинг-концерт в Нижнем Тагиле, по данным полиции, сегодня пришли около трех тысяч человек. Основные претензии к работодателям и властям у тех, кто вышел на площадь перед КДК «Современник», сводятся к низкой зарплате, и для многих предел мечтаний — 30 тысяч рублей (при средней по области 38 тысяч).