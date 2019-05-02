В Екатеринбурге после драки коммунистов ликвидировали «Комсомол»

Posted 2 мая 2019, 05:41
Published 2 мая 2019, 05:41
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
После конфликта с главой КПРФ в Свердловской области Александром Ивачевым молодыми коммунистами была создана новая организация «Выбор», вместо молодежного отделения «Комсомол».
1 мая екатеринбургские комсомольцы, размежевавшиеся по идейным соображениям с КПРФ, объявили о создании общественной организации «Выбор»! Комсомола КПРФ больше в городе нет, есть только «Выбор»!написал Пирожков.
Как сообщил корреспондентам Ура.ру Пирожков, организация не будет зависеть от КПРФ, но при этом сохранит идеалы комсомола. В планах у организации - поддержка детских домов, борьба за бесплатный проезд в общественном транспорте для студентов, участие в политической жизни региона, а также организация субботников и иных общественных мероприятий.
Напомним, что накануне 20 комсомольцев устроили разбирательство с дракой и требовали отставки Ивачева.