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Posted 2 мая 2019, 05:41

Published 2 мая 2019, 05:41

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

В Екатеринбурге после драки коммунистов ликвидировали «Комсомол»

2 мая 2019, 05:41
В Екатеринбурге ликвидировано молодежное отделение КПРФ - «Комсомол», вместо него появилась организация «Выбор», об этом на своей странице в соцсети сообщил молодой депутат екатеринбургской думы Андрей Пирожков.

После конфликта с главой КПРФ в Свердловской области Александром Ивачевым молодыми коммунистами была создана новая организация «Выбор», вместо молодежного отделения «Комсомол».

1 мая екатеринбургские комсомольцы, размежевавшиеся по идейным соображениям с КПРФ, объявили о создании общественной организации «Выбор»! Комсомола КПРФ больше в городе нет, есть только «Выбор»!написал Пирожков.

Как сообщил корреспондентам Ура.ру Пирожков, организация не будет зависеть от КПРФ, но при этом сохранит идеалы комсомола. В планах у организации - поддержка детских домов, борьба за бесплатный проезд в общественном транспорте для студентов, участие в политической жизни региона, а также организация субботников и иных общественных мероприятий.

Напомним, что накануне 20 комсомольцев устроили разбирательство с дракой и требовали отставки Ивачева.

#Политика#Новости УрФО#Александр Ивачев#КПРФ#Екатеринбург
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