Свердловский облсуд оставил на свободе фигуранта дела начальника СвЖД

Напомним, по версии следствия, Алексей Миронов в 2018 году выделил стройматериал с баланса Свердловской железной дороги для строительства дополнительной ветки ЖД до Сургута. Щебень был получен субподрядчиком Сергеем Петрыкиным. По словам Миронова, мера была вынужденной, так как строители сорвали сроки запуска ветки, а на эту железную дорогу запланировали дополнительный грузовой трафик.