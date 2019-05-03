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Posted 3 мая 2019, 14:05

Published 3 мая 2019, 14:05

Modified 17 сентября 2022, 16:00

Updated 17 сентября 2022, 16:00

Свердловский облсуд оставил на свободе фигуранта дела начальника СвЖД

3 мая 2019, 14:05
Прокуратура не добилась возврата в СИЗО тульского бизнесмена Сергея Петрыкина, который подозревался в даче взятки начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову, сообщает информагентство ЕАН.

17 апреля Ленинский райсуд Екатеринбурга не продлил срок ареста Сергея Прыткина. Мера пресечения была изменена на запрет общения с обвиняемыми, свидетелями и потерпевшими.

Прокуратура не согласилась с решением райсуда и подала апелляцию, однако Свердловский облсуд отказал в удовлетворении представления прокуратуры и оставил решение Ленинского суда уральской столицы без изменения.

Сергей Петрыкин фигурирует не только в деле о даче взятки, но и в разбирательстве о злоупотреблении полномочиями.

Напомним, по версии следствия, Алексей Миронов в 2018 году выделил стройматериал с баланса Свердловской железной дороги для строительства дополнительной ветки ЖД до Сургута. Щебень был получен субподрядчиком Сергеем Петрыкиным. По словам Миронова, мера была вынужденной, так как строители сорвали сроки запуска ветки, а на эту железную дорогу запланировали дополнительный грузовой трафик.

Всего в деле экс-руководителя СвЖД пять эпизодов: взятка, хищение, злоупотребление положением и другие.

Сначала Миронов был отправлен в СИЗО, затем переведен под домашний арест.

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