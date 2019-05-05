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Posted 5 мая 2019, 14:43

Published 5 мая 2019, 14:43

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Власти Кургана запретили продажу алкоголя на время ЧС в связи с пожарами

5 мая 2019, 14:43
С 5 мая на территории города Курган запрещена продажа алкогольной продукции. Решение вызвано режимом чрезвычайной ситуации, с которой столкнулся город из-за подступающих к его окраинам природных пожаров, сообщает ТАСС.

Запрет коснулся продажи алкоголя в розницу, на вынос и на предприятиях общественного питания. Действовать он будет до особого распоряжения администрации города. Этими мерами наряду с ограничениями доступа населения в леса власти пытаются бороться с природными пожарами.

Из-за шквалистого ветра 3 и 4 мая на территории областной столицы и в других городах огонь перекинулся на населённые пункты: зарегистрировано 162 возгорания, уничтожено или повреждено 84 здания, имеется информация об одной погибшей женщине. В четырёх областных районах и самом Кургане введён режим чрезвычайной ситуации.

С 5 по 9 мая синоптики прогнозируют аномальную жару и порывистый ветер свыше 10 м/с.

#Общество#Пожар#Лес#Алкоголь#Запрет#Чрезвычайная ситуация#Курганская область
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