Власти Кургана запретили продажу алкоголя на время ЧС в связи с пожарами

Из-за шквалистого ветра 3 и 4 мая на территории областной столицы и в других городах огонь перекинулся на населённые пункты: зарегистрировано 162 возгорания, уничтожено или повреждено 84 здания, имеется информация об одной погибшей женщине. В четырёх областных районах и самом Кургане введён режим чрезвычайной ситуации.