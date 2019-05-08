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Posted 8 мая 2019, 14:14

Published 8 мая 2019, 14:14

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Суд отправил Мамаева и Кокорина в колонию

8 мая 2019, 14:14
Футболист Александр Кокорин осужден на 1 год и 6 месяцев, а Павел Мамаев на 1 год и 5 месяцев колонии общего режима за пьяную драку в октябре 2018 года, сообщает информационное агентство ТАСС.

Другие участники драки также будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кирилл Кокорин приговорен к полутора годам, Александр Протасовицкий — к одному году и пяти месяцам колонии.

Суд исключил версию о предварительном сговоре футболистов. Таким образом, обвинение по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка» снято.

Суд зачел Кокорину и Мамаеву срок ареста. Оба футболиста провели в СИЗО около шести месяцев, что по закону приравнивается к девяти с половиной месяца колонии. Таким образом, Кокорину осталось сидеть семь с половиной месяца, а Мамаеву — шесть с половиной месяца.

Напомним, в октябре 2018 года нападающий «Зенита» Александр Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука и главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Также обвиняемые ударили по лицу гендиректора НАМИ Серегея Гайсина, который пытался их успокоить.

#Происшествия#Суд#Москва#Обвинительный приговор#Приговор#Судимость#Футболисты
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