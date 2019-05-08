tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 мая 2019, 08:28

Published 8 мая 2019, 08:28

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

В Екатеринбурге ищут свидетелей смерти женщины у дверей больницы

8 мая 2019, 08:28
В Екатеринбурге, спустя год, разыскиваются свидетели смерти женщины у дверей больницы № 23, пишет портал Е1.

Жительница Екатеринбурга умерла в июне 2018 года у дверей больницы, не дождавшись помощи медиков. Женщина не смогла самостоятельно зайти в здание больницы и просила врачей ей помочь. Вместо этого ей вызвали бригаду скорой помощи. Почему медики не смогли спасти горожанку - неясно. Скорая помощь, приехавшая на вызов, ее не обнаружила. Позже тело женщины было найдено рядом с больницей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Спустя год, правоохранители ищут свидетелей инцидента. Граждан, обладающих какой-либо значимой информацией, просят обращаться по телефонам +7 982 707 55 96 (следствие), (343) 356-42-14 (дежурная часть).

В Первоуральске в апреле этого года начата прокурорская проверка после появления в интернете видео, на котором пенсионерка ползком спускается по лестнице из травмпункта.

#Общество#Новости УрФО#Смерть#Свидетели#Пенсионерка#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика