В Екатеринбурге ищут свидетелей смерти женщины у дверей больницы

Posted 8 мая 2019, 08:28
Published 8 мая 2019, 08:28
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Жительница Екатеринбурга умерла в июне 2018 года у дверей больницы, не дождавшись помощи медиков. Женщина не смогла самостоятельно зайти в здание больницы и просила врачей ей помочь. Вместо этого ей вызвали бригаду скорой помощи. Почему медики не смогли спасти горожанку - неясно. Скорая помощь, приехавшая на вызов, ее не обнаружила. Позже тело женщины было найдено рядом с больницей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Спустя год, правоохранители ищут свидетелей инцидента. Граждан, обладающих какой-либо значимой информацией, просят обращаться по телефонам +7 982 707 55 96 (следствие), (343) 356-42-14 (дежурная часть).
В Первоуральске в апреле этого года начата прокурорская проверка после появления в интернете видео, на котором пенсионерка ползком спускается по лестнице из травмпункта.