Военные в Екатеринбурге исполнили мечту мальчика-инвалида

У Максима из Екатеринбурга тяжелое генетическое заболевание - спинально-мышечная атрофия, при этой болезни мышцы почти не развиваются, мальчик не может ходить. Однако ребенок давно мечтал прокатиться на настоящем танке. В день репетиции Парада Победы его мечта осуществилась. Максим проехал по городу на танке Т-72. Ребенок был в восторге, а родители не скрывали слез радости.