Военные в Екатеринбурге исполнили мечту мальчика-инвалида

Posted 8 мая 2019, 03:40
Published 8 мая 2019, 03:40
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
У Максима из Екатеринбурга тяжелое генетическое заболевание - спинально-мышечная атрофия, при этой болезни мышцы почти не развиваются, мальчик не может ходить. Однако ребенок давно мечтал прокатиться на настоящем танке. В день репетиции Парада Победы его мечта осуществилась. Максим проехал по городу на танке Т-72. Ребенок был в восторге, а родители не скрывали слез радости.
Осуществить мечту помогли медики отделения паллиативной помощи, где наблюдается ребенок. Они помогли родителям Максима связаться с руководством ЦВО и договориться о помощи. Перед мероприятием был организован консилиум врачей и военных. Была выбрана наиболее удобная позиция, с учетом особенностей здоровья ребенка. Было решено не помещать мальчика внутрь машины, а разместить его на корпусе танка. Вместе с Максимом на танке проехал его отец.
Очень понравился вид, который открывается сверху, а также то, как едет танк. Вибраций не было. Мягко шел. Это круче, чем на машине. Мощно!рассказал корреспондентам «Комсомольской Правды» Максим.