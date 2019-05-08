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Posted 8 мая 2019, 03:40

Published 8 мая 2019, 03:40

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Военные в Екатеринбурге исполнили мечту мальчика-инвалида

8 мая 2019, 03:40
В Екатеринбурге во время генеральной репетиции Парада Победы военные исполнили мечту мальчика с тяжелым заболеванием - ребенка прокатили на танке, пишет ИД «Комсомольская Правда».

У Максима из Екатеринбурга тяжелое генетическое заболевание - спинально-мышечная атрофия, при этой болезни мышцы почти не развиваются, мальчик не может ходить. Однако ребенок давно мечтал прокатиться на настоящем танке. В день репетиции Парада Победы его мечта осуществилась. Максим проехал по городу на танке Т-72. Ребенок был в восторге, а родители не скрывали слез радости.

Осуществить мечту помогли медики отделения паллиативной помощи, где наблюдается ребенок. Они помогли родителям Максима связаться с руководством ЦВО и договориться о помощи. Перед мероприятием был организован консилиум врачей и военных. Была выбрана наиболее удобная позиция, с учетом особенностей здоровья ребенка. Было решено не помещать мальчика внутрь машины, а разместить его на корпусе танка. Вместе с Максимом на танке проехал его отец.

Очень понравился вид, который открывается сверху, а также то, как едет танк. Вибраций не было. Мягко шел. Это круче, чем на машине. Мощно!рассказал корреспондентам «Комсомольской Правды» Максим.

#Свободное время#Новости УрФО#Ребенок#Танк#Военные#Инвалидность#Мечта#Екатеринбург
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