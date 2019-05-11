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Posted 11 мая 2019, 06:41

Published 11 мая 2019, 06:41

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Пикетчик в поддержку купившей наркотики екатеринбурженки задержан у Госдумы

11 мая 2019, 06:41
В Москве у здания Госдумы задержали Александра Дельфинова (Смирнова), который устроил одиночный пикет в поддержку екатеринбурженки Дарьи Беляевой, обвиняемой в контрабанде наркотиков после того, как она заказала антидепрессанты из Польши, сообщает «Новая газета».

Молодой человек стоял у здания Госдумы с табличкой «Лекарства – не наркотики! Прекратить дело Дарьи Беляевой». Его задержали через несколько минут после начала акции.

Напомним, в апреле 24-летняя жительница Екатеринбурга заказала из Польши антидепрессант, убедившись, что он не числился в перечне запрещенных в России препаратов. Екатеринбурженка была задержана при получении посылки.

Несколько лет назад девушке диагностировали шизотипическое расстройство, после чего она начала лечиться антидепрессантами, однако лучше от них ей не становилось. Тогда девушка, проконсультировавшись с врачом, решила заказать таблетки через интернет.

Изъятые таблетки проверили эксперты, которые установили, что в составе препарата содержится наркотическое вещество. Исходя из этого, в отношении девушки возбуждено уголовное дело о контрабанде.

В настоящий момент Дарья Беляева находится под подпиской о невыезде.

#Происшествия#Новости УрФО#Москва#Госдума#Наркотики#Пикет#Контрабанда#Екатеринбург
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