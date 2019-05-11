Тагильчанин сыграл за месяц 17 ролей в кино и сериалах

Есть такие места в Питере, которые ты никогда не посетишь — суды, промышленные палаты. То есть просто так ты туда не зайдешь, а на съемках тебе позволяют это сделать, увидеть Питер изнутри. Вот это большой плюс. Также актерам платят, кормят. Если ты студент или какой-нибудь военный пенсионер, ты можешь зарабатывать на этом какие-то деньги. Я поучаствовал больше для удовольствия, мне бы на жизнь этих денег не хватило, но тем не менее. В Нижнем Тагиле мы этого не видим, а в Питере этим можно заниматься, жить, многие ходят и зарабатывают. Я остался доволен, повстречал массу звезд, пообщался с большим количеством творческих, интересных людей. Всем рекомендую поучаствовать, у кого будет такая возможность, и посмотреть изнутри, как как проходят настоящие съемки,добавляет Александр.