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Posted 15 мая 2019, 09:55

Published 15 мая 2019, 09:55

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Жителям Екатеринбурга предложили выбрать место для ледовой арены от Путина

15 мая 2019, 09:55
Хоккейный клуб «Скон-Урал» предложил жителям Екатеринбурга выбрать место для ледовой арены, которая будет построена на сертификат, подаренный президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте клуба.

Сертификат хоккеисты получили за победу в «Ночной хоккейной лиге». Команда предложила екатеринбуржцам самостоятельно выбрать район, в котором появится новый современный спортивный объект. В электронной форме на сайте ХК «Скон-Урал» на выбор представлено пять районов: ВИЗ, Уктус, Ботанический, Юго-Западный и Академический.

Итоги голосования будут подведены 12 июня — в День России.

Хоккеисты из Екатеринбурга победили в дивизионе «Любитель 40+» среди любительских команд, проходившем в Сочи в рамках «Ночной хоккейной лиги», и из рук президента России получили сертификат на 100 миллионов рублей на строительство крытого корта. Мэрия Екатеринбурга готова вложить в строительство ледовой арены аналогичную сумму. Кроме большого корта планируется строительство ледовой площадки для юных хоккеистов.

#Спорт#Новости УрФО#Владимир Путин#Хоккей#Спортсмены#Екатеринбург
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