Жителям Екатеринбурга предложили выбрать место для ледовой арены от Путина

Хоккеисты из Екатеринбурга победили в дивизионе «Любитель 40+» среди любительских команд, проходившем в Сочи в рамках «Ночной хоккейной лиги», и из рук президента России получили сертификат на 100 миллионов рублей на строительство крытого корта. Мэрия Екатеринбурга готова вложить в строительство ледовой арены аналогичную сумму. Кроме большого корта планируется строительство ледовой площадки для юных хоккеистов.