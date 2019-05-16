tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 мая 2019, 17:08

Published 16 мая 2019, 17:08

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

Свердловские металлурги стали отчислять меньше денег в бюджет области

16 мая 2019, 17:08
Налоговые отчисления от металлургических предприятий Свердловской области в первом квартале 2019 года снизились в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. За это время в казну поступило на 3% меньше средств, сообщает «Деловой квартал».

16 мая министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко отчиталась о наполнении регионального бюджета перед членами комитета Заксобрания по бюджету, финансам и налогам. Основным источником дохода в бюджет, по которому произошло снижение, стал налог на прибыль организаций. За первые три месяца с начала 2019 года предприятия черной и цветной металлургии заплатили 20,5 млрд рублей. Для каждой организации нашлось своё объяснение снижению налоговых выплат.

«Уралэлектромедь» произвела меньше отчислений в бюджет из-за общемирового снижения цен на медь. А, к примеру, «Евраз-холдинг» заплатил меньше потому, что для некоторых из предприятий холдинга установлены пониженные ставки в связи с реализацией приоритетных инвестиционных проектов,отметила Галина Кулаченко.

Компенсировать снижение по налогам от предприятий позволили налоговые сборы с физических лиц. Они, в сравнении с прошлым годом, выросли и составили 16,5 млрд рублей. Второй доходной налоговой статьёй стали акцизы на пиво, поступления от которых выросли практически в три раза из-за изменения норматива их зачисления в региональные бюджеты.

Всего за период с января по март 2019 года в казну Свердловской области поступил 21% от запланированных сумм сборов. В ближайшее время комитет проведёт совещания с крупнейшими предприятиями региона, чтобы понять сможет ли область исполнить утвержденный годовой бюджет.

#Экономика#Свердловская область#Деньги#Бюджет#Финансы#Налоги#Предприятия#Бюджет области
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика