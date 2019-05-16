Свердловские металлурги стали отчислять меньше денег в бюджет области

16 мая министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко отчиталась о наполнении регионального бюджета перед членами комитета Заксобрания по бюджету, финансам и налогам. Основным источником дохода в бюджет, по которому произошло снижение, стал налог на прибыль организаций. За первые три месяца с начала 2019 года предприятия черной и цветной металлургии заплатили 20,5 млрд рублей. Для каждой организации нашлось своё объяснение снижению налоговых выплат.