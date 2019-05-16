Свердловские металлурги стали отчислять меньше денег в бюджет области

Posted 16 мая 2019, 17:08
Published 16 мая 2019, 17:08
Modified 24 декабря, 18:07
Updated 24 декабря, 18:07
16 мая министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко отчиталась о наполнении регионального бюджета перед членами комитета Заксобрания по бюджету, финансам и налогам. Основным источником дохода в бюджет, по которому произошло снижение, стал налог на прибыль организаций. За первые три месяца с начала 2019 года предприятия черной и цветной металлургии заплатили 20,5 млрд рублей. Для каждой организации нашлось своё объяснение снижению налоговых выплат.
«Уралэлектромедь» произвела меньше отчислений в бюджет из-за общемирового снижения цен на медь. А, к примеру, «Евраз-холдинг» заплатил меньше потому, что для некоторых из предприятий холдинга установлены пониженные ставки в связи с реализацией приоритетных инвестиционных проектов,отметила Галина Кулаченко.
Компенсировать снижение по налогам от предприятий позволили налоговые сборы с физических лиц. Они, в сравнении с прошлым годом, выросли и составили 16,5 млрд рублей. Второй доходной налоговой статьёй стали акцизы на пиво, поступления от которых выросли практически в три раза из-за изменения норматива их зачисления в региональные бюджеты.
Всего за период с января по март 2019 года в казну Свердловской области поступил 21% от запланированных сумм сборов. В ближайшее время комитет проведёт совещания с крупнейшими предприятиями региона, чтобы понять сможет ли область исполнить утвержденный годовой бюджет.