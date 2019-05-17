В Екатеринбурге начался суд по делу о гибели призывника в Елани

По версии следствия, молодые люди издевались над погибшим. Так в феврале 2018 года один из обвиняемых несколько раз бил погибшего кулаками, вымогал у него две пачки сигарет и 300 рублей. Второй обвиняемый обзывал молодого парня и один раз избил его, надев боксерские перчатки.