Сборная России по хоккею обыграла Латвию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2019

Первый период закончился преимуществом латвийцев. Однако на 27-й секунде второго периода Дмитрий Орлов сравнял счет. Он подхватил отскочившую от борта шайбу и забросил ее в ворота противника мощным броском с левого края. Еще две шайбы побывали в воротах латвийцев во втором периоде. Никита Гусев забил, получив пас от Дадонова. Третью шайбу забросил Никита Кучеров, подхватив передачу от Анисимова. Шайба отскочила рикошетом от клюшки Сотниекса.