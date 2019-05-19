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Posted 19 мая 2019, 06:22

Published 19 мая 2019, 06:22

Modified 17 сентября 2022, 16:03

Updated 17 сентября 2022, 16:03

Сборная России по хоккею обыграла Латвию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2019

19 мая 2019, 06:22
Российская команда одержала пятую победу в Чемпионате мира по хоккею, обыграв сборную Латвии со счетом 3:1, и вышла в четвертьфинал, сообщает Матч-ТВ.

18 мая в Братиславе состоялся хоккейный матч, в котором сборная России встретилась с командой Латвии. В первом периоде счет открыл игрок команды Латвии Оскар Цибульскис.

Первый период закончился преимуществом латвийцев. Однако на 27-й секунде второго периода Дмитрий Орлов сравнял счет. Он подхватил отскочившую от борта шайбу и забросил ее в ворота противника мощным броском с левого края. Еще две шайбы побывали в воротах латвийцев во втором периоде. Никита Гусев забил, получив пас от Дадонова. Третью шайбу забросил Никита Кучеров, подхватив передачу от Анисимова. Шайба отскочила рикошетом от клюшки Сотниекса.

В заключительной трети команда Латвии показала преимущество по броскам в створ 15:8. Но игра Андрея Василевского обеспечила победу сборной России. Голкипер сборной отразил удары Блюгерса, Якса, Дарзиньша и Бичевскиса.

Российская команда единственная на турнире не получила ни одного поражения и досрочно вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Всего в плей-офф из группы выходят четыре команды.

19 мая в 21:15 состоится матч команды России со Швейцарией.

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