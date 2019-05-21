Пинаев и Куйвашев обсудили планы по развитию Нижнего Тагила

Глава региона обратил внимание на необходимость объединения возможностей с целью усиления организационных и финансовых возможностей муниципалитета. Согласно концепции подготовки к 300-летию Нижнего Тагила, в планах повышение качества жизни горожан, развитие инфраструктурных проектов, повышение инвестиционной привлекательности и расширении туристического потенциала города.