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Posted 21 мая 2019, 10:53

Published 21 мая 2019, 10:53

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Пинаев и Куйвашев обсудили планы по развитию Нижнего Тагила

21 мая 2019, 10:53
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и губернатор Евгений Куйвашев обсудили развитие муниципалитета и подготовку к 300-летию города, сообщает пресс-служба администрации.

Глава региона обратил внимание на необходимость объединения возможностей с целью усиления организационных и финансовых возможностей муниципалитета. Согласно концепции подготовки к 300-летию Нижнего Тагила, в планах повышение качества жизни горожан, развитие инфраструктурных проектов, повышение инвестиционной привлекательности и расширении туристического потенциала города.

Мы успешно проводим работу по благоустройству города, строительству и реконструкции объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, реставрации объектов культурного наследия, рассказал Владислав Пинаев.

Наиболее значимыми проектами Нижнего Тагила является строительство мостового перехода через Тагильский пруд, возведение современной школы и новых детских садов, масштабная реконструкция территории историко-туристического кластера «Старый город» и создание суперсовременного «Единого многофункционального музейного центра» на базе комплекса ансамбля заводоуправления Демидовых.

Мы следуем выбранному горожанами девизу города «Не словами, а делами» и стараемся сделать Нижний Тагил комфортнее, удобнее и красивее, заявил мэр города.

Евгений Куйвашев подчеркнул значимость реализуемых проектов и заявил о своем намерении провести организационный комитет по празднованию 300-летия в Нижнем Тагиле в июне 2019 года.

#Общество#Нижний Тагил#Юбилей#Город#Владислав Пинаев#Евгений Куйвашев
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